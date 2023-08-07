Нефтяники выпустили мальков нельмы в реки региона

Реки Объ-Иртышского бассейна пополнились новыми мальками. Фото: предоставлено «РН-Уватнефтегаз».

Более 34 тысяч мальков нельмы выпустило в реки Обь-Иртышского бассейна «РН-Уватнефтегаз». Ценная порода рыб была выращена в ходе мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Мальков выпустили в протоку Ендырская в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Количественные и качественные показатели молоди были подтверждены представителями Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству совместно с экологами предприятий.

Выращивание мальков на рыбозаводе. Фото: предоставлено «РН-Уватнефтегаз».

До конца лета нефтяники планируют отправить «в самостоятельное плавание» еще около 34 тыс. мальков муксуна.

Всего за июнь и июль текущего года предприятия компании «Роснефти» выпустили в реки России более 17,1 миллиона мальков различных видов рыбы.

Количество и качество молоди подтвердили эксперты и экологи. Фото: предоставлено «РН-Уватнефтегаз».

Одним из основных приоритетов нефтяной компании является сохранение биологического разнообразия и экосистем в регионах присутствия, включая восполнение рыбных ресурсов. Выпуск мальков в естественную среду проходит в рамках программ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.