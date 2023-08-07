Селена и Риян: как называли тюменцы детей в 2023 году

В ЗАГСе рассказали о самых популярных и редких именах в Тюменской области за 2023 год Фото: Виктория Гаврик

Среди женских имен по-прежнему лидирует София — это имя получили 253 ребенка, родившихся в Тюменской области в 2023 году, по данным госреестра ЗАГС. В топ-5 также вошли Ева (216), Анна (229), Варвара (173) и Мария (170).

У мальчиков на первое место в 2023 году вышел Александр (249), сместив на второе место Артема (238). В остальном пятерка популярных мужских имен почти не изменилась, в нее также входят Михаил (227), Максим (186) и Иван (179).

Фото: zags.nalog.gov.ru.

В ЗАГСе перечислили и редкие имена, которыми тюменцы называли новорожденных. У девочек это Адинай, Мариша, Эльмира, Селена и Анеля, у мальчиков – Халиф, Алдияр, Судайс, Асылхан и Риян.

Фото: zags.nalog.gov.ru.

Напомним, что в Тюменской области за шесть месяцев 2023 года скончался 21 младенец.