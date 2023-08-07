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НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:40

На трассе Ялуторовск – Исетск, под Тюменью, произошло ДТП с грузовиком

Под Тюменью легковушку покорежило в жуткой аварии с грузовиком
Серафима Краснова
Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

В понедельник, 7 августа, на трассе Ялуторовск – Исетск произошла страшная авария. В 14:16 поступил вызов на пульт диспетчера о ДТП на магистрали. Два автомобиля, Lada Priora и Isuzu, столкнулись на повороте у села Зиново.

На месте работали сотрудники Противопожарной службы, они сразу отключили вспомогательный источник электроэнергии в автомобиле. Сообщение о пострадавших в ДТП не поступало.

Напомним, что очевидцы вытащили омского водителя из горящей фуры после ДТП под Тюменью.