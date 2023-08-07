Энергетики направят 22 млн рублей на ремонт трансформаторных подстанций

Фото: Александр Данилов.

К началу августа 2023 года энергетики выполнили плановый ремонт 127 трансформаторных подстанций в Тюменской области. Всего в текущем году компания направит более 22 млн рублей на повышение надежности 305 электроустановок распределительного комплекса региона.

Специалисты заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Плановые работы на энергообъектах проводятся в рамках производственной программы «Россети Тюмень» и будут завершены до начала отопительного сезона.

Выполненные мероприятия позволили минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности. Всего энергокомпания эксплуатирует 7 349 трансформаторных подстанций установленной мощностью 1 674 МВА.