С августа пособие исчисляется из среднего заработка за три месяца работы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области изменились правила назначения пособий. С августа пособие исчисляется из среднего заработка за три месяца работы, которые шли до месяца увольнения. Если получателям не выплачивали заработную плату и больничные, то используется другой, ближайший к месяцу увольнения, в пределах 12 месяцев.

- Если в течение года у работника нет 3 полных месяцев, то используются 2 или 1 полностью отработанный месяц, - пояснили в правительстве Тюменской области.

Работодатель, по новым правилам, рассчитывает средний заработок, исходя из фактически отработанного времени, при следующих случаях: сотрудник был в отпуске по беременности и родам; был в отпуске по уходу за ребенком; уволен с военной службы по призыву; отработал менее одного месяца.