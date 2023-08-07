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НовостиОбщество7 августа 2023 10:09

В лесу под Тобольском местный житель обнаружил артиллерийский снаряд

Находка могла представлять угрозу для окружающих.
Серафима Краснова
Находка могла представлять угрозу для окружающих.

Находка могла представлять угрозу для окружающих.

Фото: Виктория Гаврик

В Тобольске уничтожили боеприпас. Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН по Тюменской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в лесном массиве вблизи города.

- Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Силовики предполагают, что находка могла представлять угрозу для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас уничтожен на месте.