Сотрудников МФЦ в ЖК «Новин» в Тюмени эвакуировали из-за забытой детской сумки

Сейчас работники МФЦ уже вернулись к своим обязанностям. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня у здания МФЦ в ЖК «Новин» местные жители заметили скопление силовиков на улице 50 лет Октября. На месте работали сотрудники полиции и кинологи. Всех работников и клиентов МФЦ вывели на улицу.

Выяснилось, что эвакуацию объявили из-за оставленной кем-то из посетителей детской сумки, пишет tmn.aif.ru.

– Как правило, в подобных случаях по громкой связи сообщают о найденном предмете и просят владельца забрать находку. Если никто не откликается, объявляют эвакуацию, – рассказал работник МФЦ.

Он отмечает, что эвакуация МФЦ из-за забытых посетителями сумок или пакетов происходит раз в месяц. Забывчивые владельцы возвращаются за оставленными вещами, а если нет, то данные уходят в Росгвардию.

Сейчас работники МФЦ уже вернулись к своим обязанностям.