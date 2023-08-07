Тюменская область принимает послов фестиваля «Книжные маяки России»

Фото: Минцифры РФ.

Фестивальное движение «Книжные маяки России» дало старт новому проекту «Читающий август» и отправило книжный поезд из Санкт-Петербурга и «Книжный автопробег. Дорога на маяк» из Мурманска через всю страну во Владивосток. Проект проводится с 1 по 20 августа 2023 года.

В программе заявлено более 300 мероприятий, их примут более 40 регионов России. Книголюбов ждут трансляции лучших мероприятий в эфире при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube, планируемый медиаохват – более 10 миллионов человек.

В мероприятиях, которые будут проходить онлайн и в гибридном формате, затронут темы развития традиционной и книжной культуры регионов-участников, а также презентации книг региональных авторов и обзор деятельности издательств.

В Тюмень книжный поезд прибывает 8 августа 2023 года. Площадками фестиваля выступят различные библиотеки города. В частности, сотрудники учреждений проведут экскурсии по своим зданиям, краеведческие обзоры региона, покажут в онлайн-формате церемонии награждения лучших чтецов на городских конкурсах. Также заявлено много детских мероприятий.

Участие в программе примут знаменитые писатели России: Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, телеведущий Андрей Курпатов, а также журналист Андрей Максимов и другие.

Вход на все мероприятия свободный.