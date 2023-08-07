В Тобольске игротеку посетили 850 человек, где смогли собрать 30 конструкторов

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Бесплатное мероприятие состоялось в рамках семейного проекта «Создавая будущее».

Дети и родители и даже бабушки с дедушками собрались в воскресный день, чтобы провести время вместе и с пользой. За день игротеку посетили 850 человек, и каждый нашел себе занятие по интересам.

– Мы всегда с удовольствием приезжаем в Тобольск. И очень порадовались, что, несмотря на перерыв из-за прошедшей пандемии, тоболяки помнят наши мероприятия и с нетерпением ждут, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

На площадке было представлено более 30 конструкторов. Среди хорошо известных и ребятишкам и взрослым были и те, которые участники видели впервые.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

При входе на территорию игротеки каждому ребенку выдается карта путешественника. На нее нанесены пункты, которые символизируют определенный регион или достопримечательности России. Во время игры родители и дети не только проводят время вместе, но и узнают информацию об истории и географии страны.

По словам организаторов, лучший способ развития и научения – через игру. В тот момент, когда ребенок просто играет, он развивает навыки: пространственное мышление, креативность, усидчивость, ответственность, любовь к ручному труду, чувство эстетики и десятки других. А совместная работа позволяет развивать умение работать в команде, договариваться и работать на общий результат.

По окончании игротеки каждому «путешественнику» выдается диплом о присвоении «ученой степени». Чем больше конструкторов собрано ребенком, тем выше звание – от «исследователя» до «академика» конструкторских наук. Внести свой вклад в количество пройденных регионов могли и родители: для них были открыты дополнительные «станции» с кроссвордами и раскрасками мандал.

Кроме того, у всех гостей была возможность принять участие в экологических акциях игротеки: сборе пластиковых крышечек «Добрая крышечка» и детском книжном обменнике.

Еще две бесплатные игротеки пройдут в августе для семей Казанского и Ярковского районов.