Тюменцам расскажут, когда мозг ребенка готов к школе.

До начала учебного года остается всего месяц, все отдохнули, набрались сил, и самое время задуматься над вопросом, насколько ребенок готов к школе.

11 августа состоится онлайн-конференция «Как помочь ребёнку подготовиться к школе». На вопросы родителей ответит Анна Кузнецова, детский нейропсихолог, семейный психолог, руководитель сети кабинетов нейрокоррекции.

– Начало учебного года всегда стрессовый период в семье, где есть школьники. Еще сильнее уровень тревоги у родителей, если ребенок идет в первый класс. Я замечаю, что если раньше мамы больше переживали за уровень подготовки ребенка, насколько хорошо он умеет читать, считать, то сейчас всё чаще их волнует уровень психологической готовности к школе, новым правилам и коллективу. Несомненно, важны обе составляющие. И как раз об этом мы предлагаем поговорить с нейропсихологом на нашей конференции, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Анна даст подробные рекомендации, что делать, чтобы помочь плавно и без стресса войти в учебный процесс. На что нужно обратить внимание родителям за месяц до начала учебного года? Также на конференции можно будет узнать, как оптимизировать учебную нагрузку и научить ребёнка делать уроки самостоятельно.

Задать свои вопросы (в том числе анонимно) можно уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 11 августа 2023 года.