Лег спать в лесу: грибника, пропавшего под Тюменью, нашли в лесу недалеко от дома

В Нижнетавдинском районе найден заблудившийся в лесу 64-летний мужчина. Фото: Виктория Гаврик

Волонтеры «ЛизаАлерт Тюменской области» рассказали, как они нашли потерявшихся грибников в лесах Нижнетавдинского района. 64-летний Александр потерялся возле села Антропово. Оказывается, пока его искали волонтеры и спецслужбы, он спал в лесу.

– Задач было много, они были объемными и достаточно сложными. Непроходимый лес, трава выше человеческого роста, болота. Но каждую задачу нужно было тщательно отработать, – рассказали в поисковом отряде.

Другой грибник, 75-летний мужчина, тоже потерялся в лесах Нижнетавдинского района. Однако мужчина быстро нашелся, он самостоятельно вышел из лесного массива в районе села Бухтал, поэтому волонтеры продолжили поиски Александра. Сотрудники отряда провели опрос свидетелей и родственников потерявшегося мужчины. Начало темнеть. Мужчина вышел из леса сам, но уже на следующий день.

– У него появилась сотовая связь, и он оповестил родственников о том, что с ним всё в порядке. Как выяснилось позже, когда стемнело, Александр Иванович лег спать в лесу, чтобы с рассветом найти дорогу. Спал крепко, работу на отклик и сирены ТОСЭР не слышал, а утром, проснувшись, быстро нашел выход из леса, – пояснили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».