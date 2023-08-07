В многоквартирных домах в Тюмени появятся индивидуальные тепловые пункты

Фото: Мингалев Виктор Анатольевич.

Многоквартирные дома в Тюмени переходят на энергоэффективные решения. С 2021 года компания УСТЭК реализует пилотный проект по переводу жилых помещений с центрального теплового пункта (ЦТП) на индивидуальный (ИТП). Главная цель проекта – это экономия потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах и возможность освободить дворовые территории от зданий ЦТП. В таких зданиях отопление будет регулировать автоматика. Новые решения позволят жителям самостоятельно регулировать подачу тепла в квартире и платить за реально оказанную услугу.

За прошедшие два года индивидуальными тепловыми пунктами были оснащена 2 жилых дома, а также одна школа. Специалистами в короткие сроки была проведена реконструкция наружных сетей теплоснабжения и внутренних инженерных сетей, в подвале помещений были установлены ИТП с погодозависимой автоматикой. До конца года тепловые пункты появятся еще в четырех жилых зданиях. В следующем году ИТП установят для жителей дома по улице Пушкина.

Фото: Мингалев Виктор Анатольевич.

Чтобы сделать свой дом энергоэффективным, от жителей требуется один простой шаг: решение общего собрания собственников. После этого специалисты проведут необходимые технические работы вместе с проектировщиками и представителями УК.

– Реализация пилотного проекта по переводу жилых домов с центральных тепловых пунктов на индивидуальные продлится до 2025 года и позволит не только получить необходимый опыт перевода потребителей на независимую схему теплоснабжения и рассмотреть целесообразность программы в целом, но и даст возможность жителям на деле оценить преимущества, которые они получат от установки индивидуального теплового пункта в своем доме. Помимо комфортной температуры в квартире жители, в том числе, должны сэкономить на платежах за тепловую энергию. Кроме этого, на освободившемся месте после сноса здания центрального теплового пункта может появиться детская площадка, воркаут зона или дополнительные парковочные места, – пояснил генеральный директор компании Александр Перекальский.