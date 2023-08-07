Многодетная мать из Тюменской области накопила задолженность свыше 620 тыс. по алиментам на троих детей

Мировой судья на заседании признал женщину виновной. Фото: Татьяна Коркина

Многодетная мать из Тюменской области накопила задолженность по алиментам на содержание троих детей на сумму свыше 620 тысяч рублей. В отношении 28-летней женщины судебные приставы предприняли ряд мер, побуждающих должницу оплатить задолженность: несколько раз ее вызывали на прием, разъясняли о необходимости уплаты денежных средств на содержание малолетних.

– Но должница не воспринимала всерьез сложившуюся вокруг нее ситуацию и, будучи трудоспособной, официально не трудоустраивалась, в результате чего накопила задолженность в размере 620 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Мировой судья на заседании признал женщину виновной и назначил ей административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.