Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 6:03

Многодетная мать из Тюменской области накопила задолженность свыше 620 тыс. по алиментам на троих детей

Мировой судья на заседании признал женщину виновной
Серафима Краснова
Мировой судья на заседании признал женщину виновной.

Мировой судья на заседании признал женщину виновной.

Фото: Татьяна Коркина

Многодетная мать из Тюменской области накопила задолженность по алиментам на содержание троих детей на сумму свыше 620 тысяч рублей. В отношении 28-летней женщины судебные приставы предприняли ряд мер, побуждающих должницу оплатить задолженность: несколько раз ее вызывали на прием, разъясняли о необходимости уплаты денежных средств на содержание малолетних.

– Но должница не воспринимала всерьез сложившуюся вокруг нее ситуацию и, будучи трудоспособной, официально не трудоустраивалась, в результате чего накопила задолженность в размере 620 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Мировой судья на заседании признал женщину виновной и назначил ей административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.