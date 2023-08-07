Александр Бастрыкин взялся за чиновников Тюменской области, не защитивших жителей от природных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от пожаров. Руководитель комитета затребовал доклад по уголовному делу о нарушениях со стороны должностных лиц муниципалитета в регионе.

К правительству Тюменской области обратился местный житель по вопросу неисполнения должностными лицами Каменского муниципального образования условий контракта о проведении противопожарных мероприятий и фиктивного подписания актов выполненных работ.

– Несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек, а площадь возгорания составила более 2200 гектаров. Гражданам, лишившимся собственности, выплачены компенсации, размер которых не позволяет приобрести иное равнозначное имущество, – заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кроме того, тюменец неоднократно обращался в профильные структуры, но результата это не принесло. Следователи завели уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области прокуратура заступилась за собственницу сгоревшего дома. 7 мая дом тюменки был полностью уничтожен огнем в деревне Речкина.