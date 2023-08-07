В Тюмени 7 августа отключили светофоры на перекрестке с Интернациональной улицей

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в понедельник, 7 августа 2023 года, перестанут работать светофоры на Интернациональной улице. С 8 утра до 12 часов дня в городе отключат дорожные объекты на пересечении улиц Интернациональной и Новой. В первую очередь это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения, рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно узнать по номеру телефона МКУ «Тюменьгортранс».

Обращаясь к автомобилистам, власти просят не забывать, что с 4 августа на улице Эрвье закрыто движение для транспорта на участке от Алебашевской до Газовиков. Для владельцев авто дорогу откроют лишь через несколько месяц, в ноябре.