В Тюменской области случится резкое похолодание. Фото: Виктория Гаврик

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают в понедельник, 7 августа 2023 года, что в ближайшие дни в Тюменской области будет жаркая погода, преимущественно без осадков.

Однако ночью столбик термометра местами будет опускаться до +6 градусов. Синоптики прогнозируют в первые дни рабочей недели в ночные часы до +11 градусов, при этом местами похолодает до +6.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Днем с 7 по 9 августа 2023 года будет стоять жаркая погода: +24...+30 градусов. По данным метеорологов, только местами по области возможны кратковременные дожди и грозы.

Стоит напомнить, что в понедельник, 7 августа 2023 года, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.