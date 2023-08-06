Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на трассе Викулово – Катай

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В воскресенье, 6 августа, на 23-м километре трассы Викулово – Катай в аварии пострадал ребенок. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Оперативниками предварительно установлено, что 28-летняя водитель на автомобиле «Мицубиси» выскочила на обочину и съехала в кювет. В салоне вместе с ней находилась двухлетняя малышка.

- В ДТП получила травмы 2-летняя пассажирка, дочь водителя. Девочку доставили в лечебное учреждение, - пояснили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.

Ранее мы писали о том, что на тюменской трассе лоб в лоб столкнулись две фуры: есть погибшие.