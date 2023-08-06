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НовостиОбщество6 августа 2023 15:11

Жители Тюмени рассказали, какими работами необходимо заняться на даче в августе

Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп
Серафима Краснова
Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп.

Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп.

Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени рассказали, какими работами необходимо заняться на даче в августе. В первую очередь, надо собрать чеснок, рассказала опытная дачница Инна Опалых, пишет «Мегатюмень».

Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп, а еще кинзу или листовой салат. Все эти культуры быстро созревают.

Кроме того, следует выкопать лук. Огородница советует сначала связать ботву узлом – так питательные вещества из нее будут уходить в луковицы. Лук будет дольше храниться и не растеряет свои вкусовые качества.

– У помидоров можно усечь верхушки. Обработайте их от фитофтороза. А огурцы необходимо защитить от разных грибковых болезней. Внесите под них подкормку, – советует Инна Опалых.