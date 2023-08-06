Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени рассказали, какими работами необходимо заняться на даче в августе. В первую очередь, надо собрать чеснок, рассказала опытная дачница Инна Опалых, пишет «Мегатюмень».

Так как грядка освободится, туда можно «пристроить» петрушку или укроп, а еще кинзу или листовой салат. Все эти культуры быстро созревают.

Кроме того, следует выкопать лук. Огородница советует сначала связать ботву узлом – так питательные вещества из нее будут уходить в луковицы. Лук будет дольше храниться и не растеряет свои вкусовые качества.

– У помидоров можно усечь верхушки. Обработайте их от фитофтороза. А огурцы необходимо защитить от разных грибковых болезней. Внесите под них подкормку, – советует Инна Опалых.