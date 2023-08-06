В Тюменской области мастерицы закончили работу над вышитой картой региона

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области закончили работу над вышитой картой региона. В начале апреля мастерицы начали вышивать историю карты «Тюменской области с регионами», 1 августа они сделали последний стежок. В прошлом году проект «Вышитая карта России» объединил всю страну.

Полотно размером 3 на 7 метров вручную вышили мастера со всей страны. Чувашская Республика предложила в 2023 году провести на единой площадке фестиваль вышитых карт регионов России. Куратор проекта в Тюменской области — руководитель Дома национальных культур и ремесел города Ишима Оксана Тагильцева.

Почти два месяца мастерицы вышивали района, еще 30 дней девушки собирали части в единое целое. В работах принимали участие 23 мастерицы из Ишима и двое из Бердюжского района, а также четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка.