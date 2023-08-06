В Тюменской области возник острый дефицит кадров

Наиболее востребованы в Тюмени и области представители сферы торговли, производства, строительства и недвижимости. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возник острый дефицит кадров. В разных сферах региона работать просто некому. На рынке труда сейчас требуются строители, разнорабочие и представители сферы торговли. На одну вакансию в Тюменской области приходится всего 3,3 резюме, при норме пять-шесть на одно предложение о работе. Рынок труда в регионе проанализировали специалисты по подбору персонала.

Наиболее востребованы в Тюмени и области представители сферы торговли, производства, строительства и недвижимости. Кроме того, дефицитными являются разнорабочие.

Согласно информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в банке вакансий региона свободны 24,9 тысяч предложений о работе. Наибольшее количество вакансий представлено в строительной отрасли — 2,2 тысячи.

Почти 10 тысяч вакансий заявлено в экономики, образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.