Дачники рассказали тюменцам, как правильно сажать деревья и кустарники в приусадебных участках

Эксперты рекомендуют выбирать саженец с закрытой корневой системой. Фото: Татьяна Коркина

Опытные дачники рассказали, как правильно сажать деревья и кустарники в приусадебных участках. Эксперты рекомендуют выбирать саженец с закрытой корневой системой, а также высаживать его в грунт в специальных емкостях или с земляным комом.

- Деревья рекомендуется сажать не позднее июня. В этом месяце идёт быстрый рост корней, и растение легко приживётся на вашем участке. Не беритесь за посадки в жару, обязательно притените дерево, обильно и часто поливайте, - пояснила бывалая дачница Нина Петрова.

Специалисты советуют сажать деревья и кустарники весной или осенью. Когда на них нет листьев – они требуют много влаги. Весной приступайте к посадкам, как только заморозки прекратятся, и земля начнет паровать. Осенью же высадку в грунт начинайте вместе с листопадом, сообщает tmn.aif.ru.