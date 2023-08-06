Садовод Нина Петрова рассказала, что посеять и посадить в огороде в августе в Тюменской области

В последний месяц лета опытные садоводы рекомендуют сеять горох, спаржевую фасоль, свеклу, морковь, редис и редьку. Фото: Татьяна Коркина

Названы овощи и зелень, которые стоит садить в августе в Тюменской области. В последний месяц лета опытные садоводы рекомендуют сеять горох, спаржевую фасоль, свеклу, морковь, редис и редьку.

- Редис хорош тем, что урожай, который вы соберёте уже в сентябре, будет без резкого привкуса. Сейте скороспелые сорта - световой день снова сократился, а редис это обожает. Из зелени для посева в открытый грунт в середине августа подойдут базилик, укроп, салат, руккола, кориандр. «На позднюю зелень» посейте петрушку, шпинат, пряные травы, зимнюю редьку и дайкон. Также в августе посадите в огороде рассаду пекинской капусты, - рассказал дачница Нина Петрова.

По словам опытного садовода, в августе на рынке представлен широкий выбор сортов корнеплодов и зелени, которые дают прекрасный урожай при подзимней посадке, пишет «Мегатюмень».