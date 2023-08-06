Тюменский психолог рассказала, стоит ли детям заниматься учебой в летние каникулы

Психологи и эксперты расскажут тюменцам, нужна ли детям подготовка к школе в летние каникулы. Фото: Татьяна Коркина

Психологи и эксперты расскажут тюменцам, нужна ли детям подготовка к школе в летние каникулы. Многие родители выпускников детских садов хотят водить детей для подготовки в школу заранее. Некоторые озаботились этим вопросом в августе, чтобы «включить головы» ребятишкам младшего звена перед учебой. Специалисты объяснили, стоит ли идти на такие методы.

Психолог АНО «Центр социальной реабилитации «Тюменский» Надежда Кулева уверена, что каникулы - необходимое время для детей, чтобы отдохнуть от занятий в школе и сменить деятельность.

– Летом жизнь детей наполняется новыми событиями, знания и умения, полученные в школе, отчасти забываются. На протяжении всех каникул нецелесообразно заниматься с детьми повторением школьной программы. Особенно «из-под палки». Детям необходим перерыв, переключение, ассимиляция полученного опыта и знаний. Но август действительно подходит для того, чтобы плавно вводить ребенка в режим школьной жизни. Это важно в отношении режима дня - приближать его к школьному, чтобы избежать перегрузок и недосыпа в первые школьные дни, – пояснила эксперт.

Психолог советует аккуратно и понемногу вводить в «рацион» ребятишек учебные часы в августе. Полезным будет лишь ненасильственный подход к повторению пройденного в садичных группах или начальной школе.