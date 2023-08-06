Детские лагеря в Тобольске за вторую смену посетили 842 школьника

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тобольске проекты «Игры улиц» и «Молодежный квартал» помогли сделать программу пришкольных лагерей ярче и интереснее. За вторую смену здесь отдохнули 842 школьника, в том числе 245 детей, чьи родители находятся в трудной жизненной ситуации. Посетили лагеря 16 ребят из семей мобилизованных граждан, пишет «Тюменская линия».

С 27 июня по 17 июля в городе работали девять лагерей с дневным пребыванием детей на базе семи школ. Для ребят организовали трехразовое питание, дневной сон - для учеников начальных классов. За 10 дней школьники стали участниками 68 профилактических мероприятий.

Напомним, спортивный проект «Игры улиц» включает соревновательную программу в течение всего лета, его реализуют на открытых спортивных площадках Тобольска.