Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Орион» на Федюнинского, 43. Это произошло несколько минут назад. Об этом рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

— Эвакуация в «Орион». Объявили тревогу. Все выходят из здания. Сказали идти к выходу, — сообщили тюменцы.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, слышно, что людей эвакуируют из-за задымления в здании. В торговом центре на телефонные звонки корреспондента никто не ответил. Остался и без ответа звонок журналиста в пресс-службу Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее мы рассказывали, что в Тюмени из поликлиники № 5 на Московском тракте эвакуировали десятки человек.