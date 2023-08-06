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НовостиПроисшествия6 августа 2023 10:09

В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Орион»

Людей попросили проследовать к выходу из-за задымления
Серафима Краснова
Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Орион» на Федюнинского, 43. Это произошло несколько минут назад. Об этом рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

— Эвакуация в «Орион». Объявили тревогу. Все выходят из здания. Сказали идти к выходу, — сообщили тюменцы.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, слышно, что людей эвакуируют из-за задымления в здании. В торговом центре на телефонные звонки корреспондента никто не ответил. Остался и без ответа звонок журналиста в пресс-службу Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее мы рассказывали, что в Тюмени из поликлиники № 5 на Московском тракте эвакуировали десятки человек.