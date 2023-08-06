Жители Тюменской области за месяц потратили 45 млрд рублей на одежду в магазинах

Торговый оборот в Тюмени и области увеличился на 11,7%. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени установили новый рекорд, за месяц потратив в магазинах порядка 45 миллиардов рублей. Регион занял первое место в УрФО по наименьшему росту цен. За полгода тюменцы на одежду потратили порядка 255 миллиардов рублей. Если сравнивать по цифрам предыдущего года, торговый оборот увеличился на 11,7%, пишет «Вслух.ру», опираясь на данные Росстата.

Примечательно, что в июне тюменцы побили рекорд, оставив на кассах 45 миллиардов рублей. Основная часть расходов по традиции приходится на непродовольственные товары. Напомним, что в январе и феврале оборот розничной торговли превышал 39 миллиардов, в марте приблизился к 43, в апреле и мае был более 44 миллиарда.

При этом по наименьшему индексу роста цен Тюменская область на первом месте в Уральском федеральном округе. По сравнению с декабрем за полугодие стоимость товаров и услуг выросла на 0,4%. Больше всего расценки увеличились в Свердловской и Челябинской областях — на 2,7% и 2,9% соответственно.