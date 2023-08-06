В Тюмени 13 августа пройдут экскурсии о писателях, художниках и музыкантах дореволюционной эпохи

Старт – от сквера Исторический. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени пройдут экскурсии о писателях, художниках, музыкантах дореволюционного времени. Они состоятся 13 августа в 12 часов. Старт – от сквера Исторический.

В «Письмах о сибирской жизни» в 1860-х годах исследователь Николай Ядринцев отмечал, что находит Тюмень купеческим и торговым городком. В ряде других воспоминаний того времени отмечается, что Тюмень — прежде всего торговое место и важный промышленный пункт Сибири.

На экскурсии речь пойдет о тюменских писателях, музыкантах, художниках, архитекторах, издателях, фотографах, просветителях, чье влияние на развитие Тюмени во второй половине XIX начале XX века оказалось не менее важным, чем ее торговое и промышленное процветание.

Посетители прогулки увидят, как в своих работах запечатлели старую Тюмень гении места. Стоимость экскурсии - донейшн. Собранные деньги направят на переезд тюменского независимого книжного магазина "Никто не спит" в новую локацию, пишет «Тюменская линия».