В Тюменской области пройдет чемпионат по профессиональному мастерству и финал конкурса «Тюменская марка»

Фото: правительство Тюменской области.

В Тюменской области пройдет чемпионат по профессиональному мастерству от кампании «СИБУР» и финал конкурса «Тюменская марка». Эти мероприятия станут главными событиями во второй половине года в тюменском Выставочном зале.

Большинство мероприятий носят для региона уже традиционный характер. В частности, это касается и четвертого открытого отраслевого чемпионата профессионального мастерства PETROCHEMSKILLS-2023, и финала конкурса «Тюменская марка». У них немало общего.

Отметим, в центре этих событий будут настоящие мастера своего дела, которых по достоинству оценит компетентное жюри, рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.