Утренний туман продолжает задерживать самолеты в тюменском аэропорту

В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов. Фото: Татьяна Коркина

В воскресенье, 6 августа, в Тюмени наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Туман сковал работу тюменского аэропорта и продолжает задерживать вылеты и прилеты самолетов. По данным воздушной гавани, на два-три часа был задержан вылет девяти рейсов. В частности, самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Сочи, а также Салехарда и Сургута.

Также с опозданием на пять часов прибывают в Рощино самолеты из Самары и Краснодара. Некоторые рейсы отправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Всего задержано прибытие 16 авиарейсов из трех регионов.

Ранее мы писали о том, что туман помешал прилету и вылеты самолетам в Рощино в субботу, 5 августа 2023 года.

По прогнозам тюменских синоптиков, утренний туман продержится в городе до 9 августа 2023 года.