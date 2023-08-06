Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 7:21

Утренний туман продолжает задерживать самолеты в тюменском аэропорту

В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов
Серафима Краснова
В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов.

В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов.

Фото: Татьяна Коркина

В воскресенье, 6 августа, в Тюмени наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Туман сковал работу тюменского аэропорта и продолжает задерживать вылеты и прилеты самолетов. По данным воздушной гавани, на два-три часа был задержан вылет девяти рейсов. В частности, самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Сочи, а также Салехарда и Сургута.

Также с опозданием на пять часов прибывают в Рощино самолеты из Самары и Краснодара. Некоторые рейсы отправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Всего задержано прибытие 16 авиарейсов из трех регионов.

Ранее мы писали о том, что туман помешал прилету и вылеты самолетам в Рощино в субботу, 5 августа 2023 года.

По прогнозам тюменских синоптиков, утренний туман продержится в городе до 9 августа 2023 года.