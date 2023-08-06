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НовостиОбщество6 августа 2023 7:00

В тюменском лесу Нижнетавдинского района завершились поиски двух грибников

Одному понадобилась помощь волонтеров
Серафима Краснова
Одному понадобилась помощь волонтеров.

Одному понадобилась помощь волонтеров.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области завершены поиски двух пенсионеров, которые отправились в леса за грибами и ягодами. 64-летний и 75-летний мужчины ушли в леса в пятницу, но не смогли самостоятельно найти путь домой. Волонтеры искали пожилых людей в Нижнетавдинском районе всю ночь.

В разное время, но пенсионеры вышли из леса. Одному понадобилась помощь волонтеров, другой нашел путь к дороге самостоятельно.

— Поиски завершены. С мужчинами все хорошо, они живы, — сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

Напомним, в Тюмени волонтеры объявили поиски статного пенсионера, ушедшего две недели назад из дома.