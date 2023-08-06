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НовостиПроисшествия6 августа 2023 6:05

На федеральной трассе Тюмень – Омск фура влетела в дорожное ограждение и загорелась

На трассе под Тюменью инспекторы ограничили движение транспорта из-за ДТП с грузовиком
Серафима Краснова
Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Еще одно жуткое ДТП произошло в Тюменской области поздним вечером 5 августа. На 37-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель фуры отказался от медицинской помощи.

- На федеральной автодороге организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движением вручную, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Спасатели и сотрудники ТОСЭР устраняли последствия аварии на федеральной трассе. Момент воспламенения фуры попал на видео.

Напомним, на 513-м километре ФАД Р-254 Иртыш Бердюжского МР произошло столкновение двух грузовиков. В аварии погибли два человека. Инспекторы ДПС временно приостановили движение транспорта, поздним вечером автомобили на трассе двигались реверсивным способом.