На тюменской трассе лоб в лоб столкнулись две фуры: есть погибшие

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Страшная авария произошла вечером в субботу, 5 августа 2023 года. На место выезжали спасатели. На 513-м километре ФАД Р-254 Иртыш Бердюжского МР произошло столкновение двух грузовиков. В аварии погибли два человека. Инспекторы ДПС временно приостановили движение транспорта, поздним вечером автомобили на трассе двигались реверсивным способом.

- Всего привлечено 16 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС 6 человек и 2 единицы техники, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В ДТП погибли оба водителя, один пассажир получил травмы различной степени тяжести. Фуры столкнулись лоб в лоб, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области. Один из грузовиков перевозил бытовую технику, большая часть товара оказалась на земле.