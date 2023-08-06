Врачи в Тобольске спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии. Фото: Татьяна Коркина

Врачи Тюменской области спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики игрушки-антистресса. Об этом рассказали в Тобольской областной больнице №3.

Комплект магнитных шариков извлекли врачи из желудка маленького мальчика. О том, что ребенок проглотил мелкие детали, родители узнали не сразу. Вечером ребенок пожаловался на боли в животе, а после того, как лекарство не помогло, родители обратились в больницу.

После проведения рентгена внутренних органов, врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики. Поэтому ребенка срочно доставили в хирургическое отделение. При этом части слипшихся шариков, которые находились в желудке и кишечнике маленького пациента, соединили органы. По мнению медиков, это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка.

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости. Операция длилась около часа и прошла успешно. Всего врачи извлекли 23 шарика.