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НовостиЗдоровье6 августа 2023 3:14

Врачи в Тобольске спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии
Серафима Краснова
Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии.

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии.

Фото: Татьяна Коркина

Врачи Тюменской области спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики игрушки-антистресса. Об этом рассказали в Тобольской областной больнице №3.

Комплект магнитных шариков извлекли врачи из желудка маленького мальчика. О том, что ребенок проглотил мелкие детали, родители узнали не сразу. Вечером ребенок пожаловался на боли в животе, а после того, как лекарство не помогло, родители обратились в больницу.

После проведения рентгена внутренних органов, врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики. Поэтому ребенка срочно доставили в хирургическое отделение. При этом части слипшихся шариков, которые находились в желудке и кишечнике маленького пациента, соединили органы. По мнению медиков, это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка.

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости. Операция длилась около часа и прошла успешно. Всего врачи извлекли 23 шарика.