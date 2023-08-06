Первый детский арт «Морфологии улиц» создадут в Тюмени

Фото: группа «Морфология улиц | Тюмень».

В Тюмени создадут мурал на фасаде комбината школьного питания «Центральный» от «Морфологии улиц». Это будет первый детский арт в истории проекта. В основе эскиза — аппликации 16 детей на тему «сокращая дистанцию», которые они создали на мастер-классе в мультицентре «Контора пароходства».

Отсканированные работы организаторы передали одной из художниц-участниц проекта паблик-арта «Морфология улиц» — vast (Анастасии Вокиной) из Санкт-Петербурга. Она собрала из них единый эскиз, дополнив своим художественным стилем.

Анастасия уже приехала в Тюмень, чтобы создать рисунок на комбинате школьного питания. Законченная работа появится к середине августа.

«Морфология улиц» — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени.

Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту — изучить их можно с онлайн-гидом «Конторы» в Telegram.