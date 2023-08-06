Тюмень оказалась на пути мощных дождей. Фото: Виктория Гаврик

Суббота, 5 августа 2023 года, и первая половина 6 августа пройдут под диктовку мощных дождей. Согласно данным сервиса визуализации погоды Вентускай.ком, ночью через всю территорию Тюменской области пройдет сплошной дождевой фронт с грозами.

Метеорологи декларируют до 8 мм осадков в час. На территории Тюмени с 8 утра до 18 часов вечера ожидается порядка 1 мм. Если тенденция сохранится, то осадки отступят только после 2 часов ночи в понедельник, 7 августа.

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Температура воздуха днем 6 августа в Тюменской области при этом будет держаться в пределах +23… +28 градусов Цельсия.