В Тюмени обмелевший участок Туры сдадут в аренду на 20 лет Фото: Вера Зенина

Департамент недропользования и экологии Тюменской области объявил аукцион, победитель которого на 20 лет возьмет в аренду обмелевший участок Туры. Стартовая цена - 201,2 тысячи рублей.

Участок, о котором идет речь, расположен на 171,1-170,9 километрах от устья реки по лоцманской карте 2005 года.

«Победитель получит 14,6 тысяч квадратных метров акватории. Заявки принимаются до 2 октября», - говорится на национальном тендерном портале.

Подразумевается, что участок будут использовать для размещения плавсредств.

Напоминаем, что с 7 июня в Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.