В Тюмени построят дорогу, которая соединит два больших района

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В Тюмени построят дорогу, которая соединит район Тюменской слободы и деревню Дударева. Соответствующий документ опубликован на сайт госзакупок.

Согласно имеющимся данным, трассу проложат в районе Комаровский. Заниматься строительством будет компания «ТОДЭП», а сами работы начнутся весной следующего года. Что касается стоимости, максимальная сумма контракта - 949 миллионов рублей.

Новая дорога разгрузит Московский тракт: жителям Дударева больше не придется ехать через него - новая магистраль напрямую привет людей к населенному пункту, где они проживают.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в текущем году на подъезде к Тюмени отремонтируют 15 километров дорог.