Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 12:02

Александр Моор вручил награды жителям Сладковского района, который отмечает 100-летний юбилей

Губернатор Тюменской области вручил награды жителям Сладковского района
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Сладковском районе, который сегодня отмечает 100-летний юбилей.

Одно из запланированных главой мероприятий - вручение наград местным жителям.

Так, благодарность губернатора объявлена работникам сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. А две семейные пары награждены памятными медалями и благодарственными письмами в связи с юбилеем супружеской жизни.

Кроме того, в планах губернатора было посещение объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

- В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, - это труд и талант многих поколений наших земляков, - подчеркнул Александр Моор.