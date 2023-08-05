Александр Моор вручил награды жителям Сладковского района, который отмечает 100-летний юбилей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Сладковском районе, который сегодня отмечает 100-летний юбилей.

Одно из запланированных главой мероприятий - вручение наград местным жителям.

Так, благодарность губернатора объявлена работникам сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. А две семейные пары награждены памятными медалями и благодарственными письмами в связи с юбилеем супружеской жизни.

Кроме того, в планах губернатора было посещение объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

- В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, - это труд и талант многих поколений наших земляков, - подчеркнул Александр Моор.