Ученые намерены добиться снижения цены на черную икру в Тюменской области, Югре и на Ямале

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра намерены добиться снижения цены на черную икру в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Для этого они разработали проект, который позволит повысить численность осетровых рыб, а вместе с ним и увеличить количество икры.

- Один из проектов ученых посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Югры и Ямала. Благодаря его реализации восстановится запас осетровых и снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле, - рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

На сегодняшний день уже отработана технология выращивания молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям, и снижены затраты корма на прирост молоди.

В планах ученых - продолжить экспериментальную работу с участием тюменских и югорских рыборазводных предприятий.