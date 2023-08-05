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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:23

Из-за накрывшего Тюмень тумана в аэропорту Рощино задержали почти 20 рейсов

Почти 20 рейсов задержали в тюменском Рощино из-за тумана
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Из-за накрывшего Тюмень тумана в аэропорту Рощино задержали десять рейсов на прилет и восемь на вылет. Информацию об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло. Время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.