Утром Тюмень накрыл густой и необычайно красивый туман

Фото предоставлено КП

Минувшей ночью Тюмень накрыл густой и невероятно красивый туман. И даже когда солнце взошло над горизонтом, серая и не думала развеиваться, из-за этого проснувшиеся с утра горожане едва могли рассмотреть здания, расположенные в ста метрах друг от друга.

Фото: Лаурика Киценко

Завороженные увиденным, горожане начали делиться в соцсетях снимками тумана, сравнивая его с тем, что был в одном из остросюжетных фильмов ужаса.

- Сразу вспоминается фильм «Мгла», - отмечает местная жительница Марина.

Фото предоставлено КП

Кстати, накануне сотрудники регионального МЧС предупреждали тюменцев о тумане, а еще о дожде и ветре.

- Ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах туман. Ветер от восточного до северо-западного 4-9 м/с, - говорится в оперативном прогнозе ведомства.