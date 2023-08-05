Утром Тюмень накрыл густой и необычайно красивый туман

Фото предоставлено КП
Минувшей ночью Тюмень накрыл густой и невероятно красивый туман. И даже когда солнце взошло над горизонтом, серая и не думала развеиваться, из-за этого проснувшиеся с утра горожане едва могли рассмотреть здания, расположенные в ста метрах друг от друга.
Фото: Лаурика Киценко
Завороженные увиденным, горожане начали делиться в соцсетях снимками тумана, сравнивая его с тем, что был в одном из остросюжетных фильмов ужаса.
- Сразу вспоминается фильм «Мгла», - отмечает местная жительница Марина.
Фото предоставлено КП
Кстати, накануне сотрудники регионального МЧС предупреждали тюменцев о тумане, а еще о дожде и ветре.
- Ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах туман. Ветер от восточного до северо-западного 4-9 м/с, - говорится в оперативном прогнозе ведомства.