За один день ялуторовские музеи посетили свыше двухста человек

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Свыше 200 посещений было зарегистрировано в минувшее воскресенье в ялуторовских музеях «Дом природы» и «Торговые ряды». Гости знакомились с историей города и купечеством как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.

Например, жители Югры и Тюмени побывали на экскурсии об истории ялуторовской земли и представителях купеческого сословия, прославивших небольшой город в России. Особое внимание посетителей привлекли музыкальные инструменты XIX века: рояль фирмы «Мюльбах» и фисгармония. А еще каретный фонарь, предназначавшийся для освещения дороги.

В музее «Торговые ряды» гостей принимает и угощает «Екатерина Гусева», купчиха II гильдии, основой состояния которой было мукомольное производство. Экскурсанты не только посещают купеческую гостиную ХIХ века и знакомятся с рассказом «хозяйки» о купеческих делах, но и пьют душистый чай с музейными пряниками или круассанами.

А в «Доме природы» посетителей знакомят с растительностью родного края: различными видами деревьев и кустарников, лекарственными и культурными растениями. А еще здесь есть барсучий городок, медвежья берлога и много других интересных секретов природы.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам музея «Торговые ряды» - 8-(34535)-2-01-94, 8-(34535)-3-27-50 и «Дом природы» - 8 (34535) 3-25-58.