Тюменская молодежь может заявить о себе на Всероссийской премии «Время молодых»

Фото: премия «Время молодых»

Тюменцы могут поучаствовать в III Всероссийской премии «Время молодых». Она проводится для представителей молодежной политики от 18 до 35 лет: креативные центры и пространства, СМИ, сообщества и коммерческие организации.

Премия проводится по шести направлениям: «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «Событие года», «Друг России» и «ГосСтарт».

Кандидаты должны поделиться опытом лучших практик, которые можно транслировать в других регионах. Инициативы, поддержанные в народном голосовании, получат общественное признание на всероссийском уровне.

Также в премии есть спецноминация «Молодежная столица России». Участвовать в ней может любой город вне зависимости от численности населения и месторасположения. Статус присуждается на один год, а прошлые победители не имеют право заявляться в течение трех лет.

Подать заявку можно на платформе Время-молодых до 19 ноября, сообщает «Мой портал».