Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 14:21

Тюменская молодежь может заявить о себе на Всероссийской премии «Время молодых»

Тюменская молодежь сможет получить общественное признание на федеральном уровне
Марина Прохорова
Фото: премия «Время молодых»

Фото: премия «Время молодых»

Тюменцы могут поучаствовать в III Всероссийской премии «Время молодых». Она проводится для представителей молодежной политики от 18 до 35 лет: креативные центры и пространства, СМИ, сообщества и коммерческие организации.

Премия проводится по шести направлениям: «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «Событие года», «Друг России» и «ГосСтарт».

Кандидаты должны поделиться опытом лучших практик, которые можно транслировать в других регионах. Инициативы, поддержанные в народном голосовании, получат общественное признание на всероссийском уровне.

Также в премии есть спецноминация «Молодежная столица России». Участвовать в ней может любой город вне зависимости от численности населения и месторасположения. Статус присуждается на один год, а прошлые победители не имеют право заявляться в течение трех лет.

Подать заявку можно на платформе Время-молодых до 19 ноября, сообщает «Мой портал».