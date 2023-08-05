Тюменцы отправятся покорять «Российский Север»

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С 21 по 24 ноября на Ямале пройдет форум «Российский Север». Его участники, а это сто общественных деятелей, ученых и активистов, обсудят развитие межэтнических отношений, познакомятся с историей коренных народов и разработают инициативы для решения их проблем.

Также на форуме пройдут панельные дискуссии, тематические лекции и мастер-классы, экскурсии в места проживания ненцев. А еще участники познакомятся с Концепцией устойчивого развития КМНС, чтобы содействовать межрегиональному сотрудничеству в будущем.

Подать заявку можно до 1 октября на платформе «Росмолодежь. События».

Напомним, что в прошлом году на Ямале собрались сто представителей тридцати народов. В событии участвовал студент третьего курса Тюменского государственного университета Владимир Тусида. Он приехал в столицу Западной Сибири из села Саяха Ямальского района, сообщает «Мегатюмень».

- Я и сам являюсь представителем коренного народа Севера. Поэтому участие в форуме - хорошая возможность познакомиться с другой культурой и носителями. Каждый день узнавал что-то новое и глубже погружался в изучении истории. С ребятами мы общались на одном языке: не возникало барьеров, потому что хотели понять друг друга. В этом году тоже планирую подать заявку, - рассказал Владимир.