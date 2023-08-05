Средняя зарплата в Тюменской области превысила 71 тысячу рублей

У тюменцев растет зарплата Фото: Вера Зенина

В Тюменской области значительно выросла средняя зарплата. Согласно оперативным данным Росстата, в мае 2023 года она составила 71 459 рублей. Таким образом, заработок в нынешнем мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличился на 21,8%.

В январе средняя номинально начисленная зарплата в Тюменской области почти достигла 60 тысяч рублей, в феврале и апреле она уже превышала 65 тысяч рублей, а в марте - более 66 тысяч рублей.

По традиции больше всего получили жители Ямала -179 683 рубля, а также Югры - 115 114. Прирост в этих регионах составил 13,9% или 17,1 тысяча рублей соответственно.

Работникам Свердловской области в среднем заплатили 62 663 рубля, а Челябинской - 58 313 рублей.

Средняя зарплата в России в мае составила 72 851 рубль, рост за год - на 16,1%, сообщает «Вслух.ру».