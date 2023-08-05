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НовостиОбщество5 августа 2023 11:27

В Уватском районе может появиться ферма по разведению соболя

В Уватском районе могут начать разводить соболя
Марина Прохорова
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

В Уватском районе может появиться ферма по разведению соболя. Сейчас в администрации готовят соответствующее инвестиционное предложение.

- После разработки данного кейса будет проводиться работа по поиску инвестора для реализации проекта, - прокомментировали в мэрии.

Отметим, что сейчас в Уватском районе реализуются 39 инвестиционных проектов, общий объем финансирования которых составляет 840 миллиардов рублей. В будущем благодаря ним будут созданы 3,9 тысяч новых рабочих мест.

В 2023 году реализованы уже четыре проекта с объемом инвестиций в 300 миллионов рублей, сообщает «Тюменская линия».