В котельных Уватского района меняют оборудование

Фото: Вячеслав Елизаров

В Уватском районе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В общей сложности коммунальщикам предстоит проверить более 70 километров сетей.

- На этой неделе оценили готовность котельных Горнослинкинского, Туртасского и Алымского сельских поселений, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Переход на зимний период в муниципалитете происходит раньше, чем в остальных городах и районах области, поэтому на завершение работ у коммунальщиков времени не так много, но пока все работы идут по графику.

Также до начала отопительного периода специалисты заменят котел и насосное оборудование в Увате.

- Чтобы улучшить качество, надежность и обеспечить безаварийную работу теплоисточников, нашими специалистами проведена работа по промывке котлов и техническому обслуживанию насосов. Кроме того, в Алымке заменили дымовую трубу, тоже самое предстоит сделать и в Красном Яре, - говорит руководитель муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков. Пресс-служба администрации Уватского района