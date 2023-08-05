Жителей Ялуторовска научат создавать древние куклы-обереги

Куклы муж и жена Фото: Вера Зенина

В ялуторовском музее «Торговые ряды» запустят проект «Кукольный кологод». Его участницы смогут создать куклу-оберег Желанницу, а помогать им в этом будет известная кукольница Любовь Вешкурцева.

Кстати, согласно древним поверьям, делали Желанницу два раза в год - осенью и зимой.

- Наши предки жили по аграрному календарю, связанному с циклами природы. В течение года было восемь опорных точек, связанных с движением Солнца, к ним были приурочены аграрные праздники, в каждом из которых есть своя обрядовость, песни, куклы, которые использовались в народных обрядах. Мы подумали, что было бы здорово пройти годовой круг, собираться в важные точки и создавать кукол. Славянские куклы наполнены внутренним содержанием, сакральностью, - говорит сотрудница Ялуторовского музейного комплекса, организатор проекта Ярослава Зубарева.

Согласно замыслу музейщиков, начнется годовой круг с Сопожинок - дня народного календаря славян и обряда завершения жатвы хлеба.

Всего в течение года планируется провести восемь встреч. Первая из них состоится 19 августа в 15.00. Необходима предварительная запись по телефону: 8-34-53-53-27-50.