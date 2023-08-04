В Тюмени родилось 1120 малышей за июль 2023 года

Решили создать семью 1018 тюменских молодоженов. Фото: Виктория Гаврик

За второй месяц лета в Тюмени на свет появилось 1120 детей. Такое заявление сделали в городской администрации со ссылкой на комитет ЗАГСа. В регионе решили создать семью 1018 тюменских молодоженов. В частности, за 7 месяцев в областной столице родилось 7 тысяч 324 ребенка.

- Не отстают, а даже опережают статистику июля 2022 года тюменские молодожёны образца июля-2023: 952 против 1 018, - указывают в мэрии.

Ранее мы рассказывали, что в Тюменской области 30 групп в детских садах ушли на карантин из-за энтеровируса. Болеют не только дошкольники, но и взрослые. Пик заболеваемости энтеровирусом был зарегистрирован в июле 2023 года. Сейчас ситуация стабилизировалась, специалисты уже не выявляют новые очаги инфекции.