Синоптики в Тюмени 4 августа прогнозируют резкое ухудшение погоды

4 августа по югу Тюменской области местами ожидаются дожди и грозы. Фото: Виктория Гаврик

Лето продолжает удивлять тюменцев погодными сюрпризами. Примечательно, что они не всегда оказываются приятными, поэтому жителям стоит подготовиться к непогоде. Если вы уже убрали подальше зонты и дождевики, доставайте обратно: они могут вам очень пригодиться сегодня вечером.

– 4 августа по югу Тюменской области местами ожидаются дожди, грозы. Ветер северо-восточный, с переходом на северный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура +17...+20 градусов, – сообщают специалисты тюменского филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Как ранее сообщали синоптики, жара в Тюменской области на следующей неделе поутихнет. Со вторника, 8 августа 2023 года, в регионе начнет холодать. Если во вторник температура воздуха будет +19 градусов, то уже 9 августа она снизится до +15.

Кстати, уже есть точный прогноз погоды на август 2023 года. Узнать, какие сюрпризы готовит вам последний месяц лета, можете прямо сейчас.